Хотя изначально предполагалось, что поставки организуют к лету этого года.



Но, как рассказал глава Минпроторга Денис Мантуров, первые Aurus передадут клиентам в марте 2021 года.

Это произойдет как раз после того, как сборку люксовых машину полноценно организуют на предприятии Ford Sollers в Елабуге.

Сейчас, напомним, машины собирают небольшими партиями на мощностях НАМИ. К 2024 году планируется увеличить объёмы выпуска до 11 тыс. автомобилей.

К тестовому производству Aurus на заводе Ford Sollers уже приступили и идет подготовка к запуску серийного производства.

В начале осени на заводе должны выпустить первую пилотную партию, а в начале 2021 года планируется полноценный запуск.

Напомним, что Aurus пока представлен только седаном и лимузином, причем известна лишь стоимость седана – 18 млн рублей.

Лимузин, как сообщалось ранее, будут выпускать только в бронированной версии и ее стоимость не озвучивается.