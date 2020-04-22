Необычный похожий на телевизор автомобиль запатентован в США

В ведомстве по патентам зарегистрировали очень необычный автомобиль. В заявке указано, что это беспилотное транспортное средство с большой панелью для визуализации.

Такая машина будет очень полезна для аварийных бригад и строителей, которые ведут работы на дорогах общего назначения.

Автором изобретения аварийного знака с беспилотной системой является австралиец Норман Бойла. В заявке он указал, что автомобиль является полностью автономным со встроенным беспилотником. Также машиной можно управлять дистанционно.

В целом автономное транспортное средство можно использовать не только как аварийный знак, но также можно задействовать в спасательных операциях или рекламных кампаниях.