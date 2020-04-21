Ранее автомобили китайской марки поставляли из Белоруссии, где их собирают на предприятии «Юнисон».
Zotye может начать продажи в России авто китайской сборки
Как выяснили журналисты портала «Колеса.ру», Zotye может начать продажи в России авто китайской сборки.
Все дело в том, что пока автомобили в Белоруссии собирают по льготам, причем выпуск осуществляется по льготам.
Однако квота на 2020 год небольшая, и как только она иссякнет, Zotyе будет вынуждена начать поставки машин из Китая. Для этого потребуется повторное получение в России ОТТС.
Как только будут организованы поставки машин из Китая, в России могут появиться новые модели марки, в числе которых и кроссоверы Т600 и Т700.
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