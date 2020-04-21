Ранее автомобили китайской марки поставляли из Белоруссии, где их собирают на предприятии «Юнисон».



Как выяснили журналисты портала «Колеса.ру», Zotye может начать продажи в России авто китайской сборки.

Все дело в том, что пока автомобили в Белоруссии собирают по льготам, причем выпуск осуществляется по льготам.

Однако квота на 2020 год небольшая, и как только она иссякнет, Zotyе будет вынуждена начать поставки машин из Китая. Для этого потребуется повторное получение в России ОТТС.

Как только будут организованы поставки машин из Китая, в России могут появиться новые модели марки, в числе которых и кроссоверы Т600 и Т700.