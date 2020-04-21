Скорая помощь на базе G-Class почти без пробега появилась в продаже

Lorinser Classic на продажу выставила внедорожник G-Class «Скорая помощь» (Puch 290 GD). Выставленная на реализацию машина выпущена под маркой Puch, а такое название Mercedes-Benz использовала для G-Class в Австрии и Швейцарии.

За скорую помощь просят 79,9 тысячи евро, а ее пробег составляет всего 4,4 тыс. км.

Ранее этот экземпляр использовали в швейцарской армии. Позже его списали, а Lorinser Classic его взяла на реализацию.

Под капотом медицинского транспортного средства установлен 2,9-литровый дизельный 95-сильный агрегат, который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.