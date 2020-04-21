Официально представлен новый седан Audi A3

Audi представила свой новый седан Audi A3, и это произошло через полтора месяца после показа хэтчбека Audi A3 Sportback.

В основе седана, как и хэтчбека лежит платформа MQB. Колесная база новой модели такая же как и у Sportback – 2636 мм.

Audi A3 остался полностью узнаваемым, но кузов в машине полностью новый. Автопроизводитель заявляет, что коэффициент сопротивления Cd составляет 0,25, тогда как у прошлой генерации седана Cd составлял 0,29.

Для достижения таких показателей были переработаны корпуса зеркал, изменён хвостовик багажника и на днище установили пластиковую защиту.



Размеры седана: длина — 4495 мм (+37 мм), ширина — 1816 мм (+20 мм), высота — 1425 мм (+9 мм).

Но несмотря на прирост по всем направлениям обьем багажника в «четырехдверке» остался без изменений — 425 литров.

Салон в Audi A3 такой же, как и в A3 Sportback. В нем экран мультиимедийной системы немного развернут к водителю, а классическая панель приборов заменена на 12,3-дюймовую цифровую.



Audi A3 в Европе будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным 150-сильным мотором, а также турбодизелем объём 2,0-литра и мощностью 150 л.с.

Для бензинового мотора в качестве опции будут предлагать 48-вольтовый стартер-генератор, который будет полезен только при начале движения и работе системы старт-стоп.

Трансмиссия для всех силовых агрегатов доступна семиступенчатая роботизированная S tronic, а для 1,5-литрового ДВС еще предложат новую шестиступенчатую механическую коробку.

Привод у Audi A3 пока будет только передний, а позже предложат и полноприводную модификацию.

В Германии Audi A3 будет предлагаться по цене от 29 800 евро. Прием заказов на модель начнется в ближайшее время, а в конце года седан должен появиться и в российских дилерских центрах.