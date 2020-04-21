Руководство компании уверено, что в их модельном ряду уже достаточно разных кросоверов, которых насчитывается 14 шт.

В связи с этим Volkswagen отказывается от разработки новых кроссоверов на ближайшее будущее. Вместо этого автопроизводитель сосредоточится на продвижении и выпуске бестселлеров.

Кроме этого, в ближайшие годы в планах Volkswagen сократить число автомобилей, созданных на платформе MQB.

Какие конкретно автомобили попадут под ликвидацию пока неизвестно, но предполагается, что в списке могут оказаться Arteon, Touran и Passat.

Еще одной приоритетной задачей является электрифицикация модельного ряда, в том числе и кроссоверов.