Автомобильный рынок России может упасть на 50%

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) дала прогноз по автомобильном рынку России на 2020 года.

Специалисты полагают, что в этом году может быть четыре сценария развития ситуации на рынке.

Так, согласно оптимистическому сценарию падение продаж новых автомобилей в России в этом году из-за пандемии коронавируса составит 19%, а при самом худшем раскладе падение составит 50%.

В количественном выражении по этим сценариям объём рынка за 2020 году может составить 1,4 млн авто или 900 тыс.

Между тем, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в РФ за первый квартал года был зафиксирован рост авторынка на 1,8% до 398 418 проданных машин.

В прошлом месяце объёмы продаж составили 162 тыс. ед., что на 4% больше.