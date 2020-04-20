«АвтоВАЗ» изменил условия гарантии на автомобили Lada

За прошивку ЭБУ дилеры «АВТОВАЗа» лишат автовладельца гарантии на мотор, о чем сообщил пользователь портала Drive2.

В дилерских центах будут проверять прошивку электронного блока управления.

Для этого представители дилерских центров получили специальную программу, которая способна обнаружить вмешательство в штатную прошивку ЭБУ.

Любое изменение будет расцениваться как отклонение, причем программа даже будет замечать маскировочное ПО, которое иногда устанавливают компании, специализирующиеся на чип-тюнинге.

Источник пишет, что проверка будет осуществляться при посещении дилерского центра с целью гарантийного обслуживания.

Сама программа будет работать с сервером «АВТОВАЗа», и проверка будет осуществляться на них.