Представили электрический внедорожник Triton Model H

Triton Solar показала свой 1500-сильный внедорожник Triton Model H, на который уже можно оформить заказ, но на особых условиях.

Разработчики показали внедорожник на компьютерных рендерах. «Живого» макета или ходового прототипа пока не демонстрировали.

При этом на Triton Model H уже можно оформить заказ, а для этого нужно внести депозит в размере 5000 долларов, и в течение пяти дней отдать компании оставшуюся сумму 135 тысяч долларов.

По заявлению представителей Triton Solar, их новая модель получит большое количество уникальных функций.

Заявлена мощная силовая установка, состоящая из четырёх моторов, суммарной мощность 1500 л.с. Батарею установят на 200 киловатт-часов.

Она обеспечит свыше 1100 км пробега, а динамика разгона у модели будет как суперкара — 2,9 сек от 0 до 96 км/ч.

Длина электрического внедорожника 5690 мм, размер колесной базы 3302 мм.

Салон в автомобиле восьмиместный. Других данных про Triton Model H пока не сообщают, но было сказано, что первые 100 машин получат уникальный набор опций.