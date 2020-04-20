Новая Kia Optima получит удлиненную версию

У автомобиля станет больше длина и размер колесной базы, а предназначена она будет в первую очередь для китайского рынка.



Новая Kia K5/Optima получит удлиненную версию, которая окажется длиннее на 75 мм, а расстояние между осями вырастет на 50 мм.

Длиннообразная версия седана еще будет отличаться и оформлением салона, где появится объединенные под общим стеклом экраны мультимедийной системы и цифровой панели.

В экстерьере удлиненной китайской версии седана появятся металлизированные вставки в переднем бампера, а также изменится форма заднего стекла.

В моторной гамме будет 1,5-литровый 170-сильный и 2,0-литровый ДВС с отдачей 240 л.с. В паре с первым будет работать семискоростная КП, а тандем второму составит 8-скоростной автомат.