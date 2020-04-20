Петербургский автозавод Hyundai продолжает работать в одну смену

Hyundai в период с 20 по 24 апреля ежедневно будет выпускать 360 автомобилей, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

В указанный производителем период предприятие будет работать в одну смену, а выпускаемые авто будут направлены не только на российский авторынок, но также и на экспорт.

Еще пресс-служба написала, что компания продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространения COVID-19.

Было отмечено, что сотрудники офиса сейчас работают удалено.

Как пишет «АВТОСТАТ», в первом квартале завод Hyundai в Санкт-Петербурге выпустил 57 600 автомобилей, а это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в отчетный период на 32% был увеличен экспорт автомобилей — до 5000 ед. Увеличение количества экспортных легковых авто связано с ростом продаж в Казахстане.