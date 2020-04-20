Mercedes-Benz отзывает в РФ почти 500 автомобилей

Российский офис немецкой компании проведет отзывную кампанию, в рамках которой отзовут машины, выпущенные в период с мая 2018 года по апрель 2019 года.

Среди отзывных машин, как сообщил в понедельник Росстандарт, есть автомобили Mercedes-Benz E-класса, S-класса, G-класса и AMG GT.

Отозвать эти автомобили необходимо для проверки элатомерного материала подводящего маслопровода турбокомпрессора, который может не соответствовать спецификации.

Владельцы отзывных авто получат уведомления о необходимости посетить ближайший сервисный центр, где при необходимости произведут замену подводящего маслопровода турбокомпрессора.