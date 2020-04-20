Японская компания ведет разработку нового кроссовера, который будет оснащен полностью электрической силовой установкой.
Subaru готовит новый электрический кроссовер Subaru Evoltis
Накануне японские СМИ выяснили, какое название получит новинка, а также какими характеристиками он будет обладать.
Как оказалось, Subaru готовит новый электрический кроссовер Subaru Evoltis, а его разработкой компания занималась совместно со специалистами Toyota.
Электрическая силовая установка автомобиля получит мощность 290 л.с. минимум, тогда как запас хода составит 500 км. В базовых версиях у кроссовера будет полноприводная система.
Что касается платформы, то для Subaru Evoltis будет использоваться основа e-TNGA. Именно эта платформа создается Toyota и Subaru.
Электрокар будет оснащен рядом систем безопасности и помощи водителю. Презентация электрокроссовера Subaru Evoltis состоится в октябре 2020 года в рамках автошоу в Токио.