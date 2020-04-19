Опубликован рейтинг автомобилей для экстремального вождения



Рейтинг автомобилей для экстремального вождения опубликовали эксперты портала 110km.

Они считают, что из-за пандемии у автомобилистов появилась возможность заняться любимым делом, в числе которых и экстремальная езда.

Для этого занятия специалисты рекомендуют Dodge Challenger, который охарактеризовали как «настоящий антидепрессант для автолюбителей».

Также рекомендуют эксперты для экстремальной езды Lamborghini Aventador S и Ferrari LaFerrari, а еще советуют присмотреться к Porsche 911, Nissan GT-R Track Edition, Ford GT и Jaguar F-TYPE.