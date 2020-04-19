Volvo модели S

Шведский концерн Volvo многим известен как производитель надежных и безопасных автомобилей, которые нередко выбираются в качестве семейных машин.

Впрочем, концерн не раз доказывал, что умеет выпускать машины, сочетающие не только надежность и безопасность, но и мощность, высочайший комфорт, внешнюю красоту, современную электронную начинку. Наглядные примеры этого утверждения – актуальные модели седанов S60 и S90.

Преимущества S60

Volvo S60 majorcars.ru/model/volvo-s60/ – настоящий эталон безопасности, что неоднократно доказывалось в процессе тестов по стандартам Euro NCAP. Для обеспечения безопасности используется множество инженерных решений:

Многочисленные подушки безопасности. Подушки размещены не только на фронтальной панели, но и в боковых стойках. Дополнительно с подушками используются занавесы, раскрывающиеся по диагонали со стороны крыши. В отличие от подушек, они остаются раскрытыми несколько секунд, защищая пассажиров и водителя от повторных ударов;

Фирменная система защиты шеи WHIPS. Ее суть в том, что при ударе сиденье смещается вместе с человеком, уменьшая тяжесть травм шеи, возникающих при ее резких движениях за счет обеспечения постоянной поддержки;

Патентованные ремни безопасности с механизмом предварительного натяжения. Такие ремни обеспечивают более надежную фиксацию, при этом, уменьшают вероятность чрезмерного давления ремня на тело, берегут от внутренних травм и переломов ребер.

Помимо безопасности, S60 отличается максимальным комфортом, благородной отделкой салона, производительной системой климатического контроля. Внешность модели также в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к авто представительского уровня.

S90 – максимум технологичности

В модели Volvo S90 majorcars.ru/model/volvo-s90/ реализованы все наиболее современные разработки инженеров шведского концерна. Автомобиль отмечен многочисленными премиями и наградами, по мнению авторитетных журналов признавался лучшим представителем среднего и бизнес-класса на автомобильном рынке. В S90 реализован целый комплекс уникальных электронных систем:

ParkAssist. Система, позволяющая безопасно и точно припарковаться в условиях ограниченного пространства. Она управляет автомобилем, ориентируясь на показания датчиков дистанции и камер;

Камера обзора на 360 градусов. Решение облегчает маневрирование в стесненных условиях;

PilotAssist. Система ориентируется на дорожную разметку и способствует стабильному положению транспортного средства в выбранной для движения полосе. Система функциональна до скоростей вплоть до 130 километров в час;

PremiumSound. Уникальная звуковая система, основа которой – мощный сабвуфер с функцией вентиляции, способствующей более чистому и глубокому звуку.

Итак, автомобили Volvo – это машины для тех водителей, кто не терпит компромиссов. Седаны серии S в полной мере соответствуют наиболее строгим требованиям, предъявляемым к комфорту, безопасности, надежности, статусу. Это касается даже подержанных автомобилей и на 100% применимо к машинам, только что сошедшим с конвейера!