Honda Breeze обогнал в продажах Honda CR-V

В конце ноября 2019 года на рынке появился новый кроссовер Honda Breeze. Эта модель технически практически полностью повторяет текущую генерацию Honda CR-V.



Honda Breeze внешне отличается от своего донора, так как в модели иная радиаторная решетка, другая оптика и бамперы, а также иной капот.

В отличие от CR-V кроссовер Breeze на 47 мм длиннее, а вот колесная база автомобилей одинаковая.

В Китае Honda Breeze пользуется высоким спросом. Так, в марте было продано 7 615 ед. кроссоверов, а вот Honda CR-V в отчетный период разошелся тиражом в количестве 2 560 ед.

Стоит отметить, что кроссовер по продажам обходит и других конкурентов, а именно Nissan X-Trail и Kia Sportage. Сейчас стоимость Honda Breeze начинается от 168 900 юаней.