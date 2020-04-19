Минпромторг РФ предложил повысить транспортный налог на коммерческие авто

Минпромторг предлагает пересмотреть налог на автомобили, и изменить ставки в первую очередь для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже.

Изменения могут коснуться транспортных средств, задействованных в бизнесе, пишет портал «Российский налоговый курьер».

Предложение Министерства промышленности и торговли в правительстве приняли на рассмотрение, но официальных заявлений по этому поводу еще не делали.

Еще недавно Счетная плата предложила правительству изменить порядок расчета налога. В инициативе предлагают применять повышенный коэффициент от мощности авто, и других его параметров, а не от стоимости.

Эта инициатива в правительстве сейчас находится на рассмотрении.