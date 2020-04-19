Путин поздравил АвтоВАЗ с 50-летием выпуска первого ВАЗ-2101

Владимир Путин 19 апреля поздравил коллектив и ветеранов предприятия.

Он отметил, что компания постоянно поднимает качество и становится конкурентоспособной компанией, к тому же сейчас автопроизводитель осваивает выпуск современных надежных и экологичных автомобилей.

В опубликованной телеграмме говорится:

«Поздравляю вас с большим, праздничным событием – 50 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль легендарной марки «ВАЗ-2101».

Также Путин пожелал «АвтоВАЗу» новых достижений, а ветеранам предприятия выразил особые слова благодарности.