Президент РФ поздравил ОАО «АвтоВАЗ» с 50-летием завода. Поздравление опубликовали на сайте Кремля.
Путин поздравил АвтоВАЗ с 50-летием выпуска первого ВАЗ-2101
Владимир Путин 19 апреля поздравил коллектив и ветеранов предприятия.
Он отметил, что компания постоянно поднимает качество и становится конкурентоспособной компанией, к тому же сейчас автопроизводитель осваивает выпуск современных надежных и экологичных автомобилей.
В опубликованной телеграмме говорится:
«Поздравляю вас с большим, праздничным событием – 50 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль легендарной марки «ВАЗ-2101».
Также Путин пожелал «АвтоВАЗу» новых достижений, а ветеранам предприятия выразил особые слова благодарности.
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