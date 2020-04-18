Названы топ-3 ушедших автомобилей, которых не хватает в РФ

Основываясь на мнении автомобильных экспертов издание iReactor рассказало о трех автомобилях, которые покинули российский авторынок, но при этом их не хватает автомобилистам.



Одним из топ-3 ушедших автомобилей, которых не хватает в РФ стал Audi TT. Этот автомобиль является одним из ярких и узнаваемых, но он покинул российский авторынок по причине низкого спроса.

Также в рейтинг включили Nissan Juke, который ранее возвращали на рынок России, но он не стал пользоваться спросом из-за достаточно высокой цены на фоне конкурентов.

Ну и третьим в этом рейтинге оказался Ford Focus. Его продажи завершили, наряду с другими легковушками Ford.

Компания приняла решение уйти из России, оставив только коммерческие авто.