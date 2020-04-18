В компании Honda рассказали о новом Honda WR-V

Кроссовер Honda WR-V получил обновление и готовится к выходу на рынок.



Недавно автопроизводитель официально раскрыл некоторые подробности об обновлении.

В частности, компания опубликовала первые изображения, судя по которым модель получила изменения во внешности.

Для кроссовера изменили решетку радиатора, оптику, бамперы, а также появился пластиковый обвес с расширителями колесных арок и светодиодные ДХО.

Габариты автомобиля остались прежними, а линейке двигателей представлена бензиновым 1,2-литровым 90-сильным и дизельным 1,5-литровым ДВС с отдачей 100 л.с.

Среди трансмиссии будет пятискоростная механика или вариатор для менее мощного мотора и шестиступенчатая механика для более мощного двигателя.

Также заявлено появление новой мультимедийной системы с сенсорным экраном, а в более дорогих комплектациях будет люк с электроприводом, полностью светодиодная оптика, а также колесные диски на 17 дюймов. В Индии Honda WR-V появится в продаже в мае по цене от 800 тыс. рублей в эквиваленте.