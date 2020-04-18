Названы самые распространенные кроссоверы в России

Российские аналитики рассказали о том, сколько кроссоверов было зарегистрировано в стране по состоянию на первое января этого года, а также был составлен рейтинг самых распространенных из них.

Результаты исследования опубликовали в агентстве «Автостат». По их данным, на начало года в России было зарегистрировано 10,6 млн кроссоверов, а это 23,8% от общего показателя зарегистрированных авто.

То есть каждый четвертый автомобиль в России это кроссовер или внедорожник. Самой распространённой маркой кроссоверов оказалась LADA с результатом 1,2млн ед. или 11,2% от парка.

Каждый десятый кроссовер это модель марки Toyota – 1,1 млн шт. Третьими самыми востребованными кроссоверами стали модели компании Nissan – 1 млн ед.

В десятке лидеров числятся следующие бренды: Chevrolet (711 тыс. ед.), Hyundai (659,4 тыс. ед.), Mitsubishi (641,4 тыс. ед.), УАЗ (587,6 тыс. ед.), KIA (561,6 тыс. ед.), Renault (536,1 тыс. ед.), Volkswagen (353,9 тыс. ед.).

Также специалисты отмечают, что каждый пятый кроссовер зарегистрирован в Москве или Подмосковье.