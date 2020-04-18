Составлен топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Автоэксперты в России рассказали о трех кроссоверах на вторичном рынке, которые в ценовом сегменте 600 тыс. рублей, окажутся лучшим предложением по соотношению цена/качество.

Топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей составили эксперты «Автоновости дня».

Одним из лучших автомобилей назвали Hyundai Tucson первой генерации, который отличается просторным салоном, плавностью при движении по плохим дорогам, а также качеством.

Этот кроссовер чаще всего встречается в версии с двухлитровым бензиновым ДВС, механикой или автоматом, а также с системой полного или переднего привода.

Советуют эксперты присмотреться и к Suzuki Vitara, у которого отдельно отмечают хороший полный привод и наличие интегрированной рамы. На рынке представлены экземпляры с 2,0 и 2,4-литровыми установками мощностью 140 и 170 л.с.

Трансмиссия также механическая или автоматическая. Ну и замыкает составленный топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей Nissan Qashqai первого поколения. Этот автомобиль назвали очень удачным в соотношении стоимости и потребительских качеств.

На рынке кроссовер чаще всего продается с двухлитровым ДВС, работающим в паре с вариатором или механикой.