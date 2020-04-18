Названы самые непопулярные автомобили в РФ по версии ГИБДД

В новом рейтинге основанном на данных ГИБДД о постановке на учет автомобилей, есть дорогие автомобили, а также модели китайских и ушедших с рынка брендов.

Так, среди автомобилей непопулярных на российском рынке числится Aston Martin. Моделей этой марки нет ни в статистике по продажам авто, ни в данных ГИБДД.

Всего четыре экземпляра Ferrari было поставлено на учет в период январь-март 2020 года. Чуть больше поставили машин Tesla (14 ед.), Maserati (21 ед.) и Lamborghini (30 ед.).

Еще в списке непопулярных авто оказались Smart (35 ед.), Rolls-Royce (38 ед.), Bentley (64 ед.), Genesis (278 ед.) и Cadillac (327 ед.).

В целом назвать эти машины непопулярными нельзя, так как они в общем продаются небольшими тиражами, за исключением Smart, а автомобили Tesla это электрокары, которые пока в нашей стране не востребованы из-за отсутствия развитой инфраструктуры.

А вот если говорить о действительно непопулярных автомобилях, то тут есть ряд китайских моделей, среди которых GAC (29 ед.), Brilliance (35 ед.) и Zotye (41 ед.), Dongfeng (100 ед.), Lifan (196 ед.), FAW (297 ед.), а также Chrysler (9 ед.), Fiat (62ед.), Ravon (331 ед.) и Peugeot (332 ед.).