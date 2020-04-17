Автомобильные амортизаторы

Они нужны для того, чтобы приглушать колебания автомобиля при движении. Удерживая колёса при постоянном контакте с дорожным покрытием, они берут на себя соответствующую нагрузку. Ведь пружины или рессоры больше направлены на поддержание веса авто.

Сегодня на рынке данного сегмента есть много видов деталей такого плана. Они могут отличаться принципом и характером работы, конструкцией и наполнению.

Когда необходимо купить амортизаторы, стоит ориентироваться на зарекомендовавших себя производителей, тип автомобиля и рабочие параметры. Так как при замене амортизатора учитывается соотношение комфорта и управляемости. Эти параметры пропорциональны и здесь нужно удерживать баланс.

Виды амортизаторов

Есть 2 разновидности этих деталей:

гидравлические;

газогидравлические.

В гидравлических колебания элементов подвески гасятся за счёт сообщения жидкости посредством системы клапанов.

В газогидравлических жидкость сначала сжимается некоторым объёмом газа. У них также есть некоторая особенность – при интенсивной тряске могут образовываться пузырьки воздуха низкого давления, за счёт чего на порядок понижается эффективность функционирования амортизатора. И со временем он приходит в негодность.

Типы амортизаторов

У современных переднеприводных авто сосуществуют 2 различных вида деталей – классические передние и задние. Они оснащёны телескопической стойкой с усложнённой конструкцией.

Такие амортизаторы могут быть нескольких типов:

однотрубные;

двухтрубные;

комбинированные.

В современных авто предусмотрена функция регулировки параметров деталей при движении, это так называемая адаптивная подвеска.

Если амортизаторы полностью исправны, никаких вибраций и трясок чувствоваться не будет и шума тоже.

Неисправные амортизаторы могут доставить массу проблем автовладельцу. Они скажутся на плавности хода, торможении, прохождении поворотов, преодолении спусков и подъёмов.

Для первичной диагностики можно визуально определить исправность агрегата. Для этого нужно выяснить, не подтекает ли жидкость на корпусе, затем интенсивно раскачать авто за каждый угол по очереди. После чего кузов должен совершить лишь одно возвратное движение до начального состояния. Если же машина раскачивается дольше или слышатся нехарактерные стуки, тогда стоит обратиться в автосервис для их замены.