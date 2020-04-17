Audi e-tron S: быстрый и технологичный

Еще в 2015 году на очередной автомобильной выставке компания Audi представила свой электрический кроссовер, который должен был показать публике, на что способны инженеры Ингольштадта. Модель e-tron получилась удачной, а потому её стали дорабатывать и готовить к серийному производству. И вот, спустя практически 5 лет, с конвейера вышла улучшенная модель Audi e-tron S, получившая сразу 3 электромотора и ряд других технических доработок.

Для оптимальной развесовки один мотор был размещен на передней оси, а еще два – на задней. Их суммарная мощность была доведена до отметки 435 лошадиных сил при крутящем моменте 808 Нм. Но на этом разработчики решили не останавливаться, и разработали режим Overboost, который ровно на 8 секунд позволил увеличить мощность авто (почти на 70 лошадиных сил). Таким образом, суммарная мощность силовых установок возрастала до 503 л.с. (крутящий момент – 973 Нм).

Увеличение производительности также повлияло на максимальную скорость и ускорение Audi e-tron S. Отныне отрезок 0-100 преодолевается за 4,5 сек, а максимум скорости ограничили отметкой в 210 км/ч. Без доработок не обошлись и другие узлы автомобиля.

Внутренние и внешние преобразования в Audi e-tron S

Тормозная система была усилена, а конкретно – на передних колесах появились 6-ти поршневые суппорта и огромные 400 миллиметровые диски, что обеспечивает возможность мгновенной остановки даже на высоких скоростях. В стандартном режиме Audi e-tron S является заднеприводным авто, поскольку передний двигатель запускается лишь при необходимости увеличения общей мощности.

Из внешних изменений и доработок стоит отметить:

передний бампер, получивший более выразительные воздухозаборники;

арки, умышленно расширенные для придания автомобилю спортивного облика;

22-дюймовые диски, которые можно будет заказывать в качестве опции. Но и базовые двадцатки тоже смотрятся неплохо.

Что касается салона – здесь все проще. Добавлены шильдики, указывающие на принадлежность к S-серии, а также доработаны сидения, которые выполнили в спортивном стиле из натуральной кожи.

На данный момент цены на новый Audi e-tron S не были объявлены. А также остается открытым вопрос о дистанции пробега на одном заряде. Тем не менее, уже в прошлом поколении этот показатель ушел за 400 км, так что, скорее всего, разработчики не станут опускать планку.

За подробной информацией о характеристиках и вариантах комплектации автомобиля можно обращаться в офис официального дилера марки — Ауди Центр Восток. Менеджеры ответят на вопросы и ознакомят со всеми предложениями дилерского центра.