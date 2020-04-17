Премиальная марка Lexus скоро может представить свой новый автомобиль, который в линейке займет место флагмана.



Lexus готовит новый флагманский кроссовер Lexus LQ. Эта модель должна появится на рынке в следующем году. Между тем зарубежным журналистам стали известны некоторые подробности о развитии проекта.

Так, например, выяснилось, что в машине будет установлен двигатель мощностью 600 л.с., а ее дизайн выполнят в стилистике прототипа LF-1 Limitless, представленного в 2018 года.

Платформу и компоненты для кроссовера могут позаимствовать от седана LS. Еще сообщается, что предварительная цена флагмана составит 80-100 тыс. долларов, а это от 6,0 млн рублей минимум.