Стали известны отчётные данные по продажам новых автомобилей в Европе за март.

Как говорится в сообщении Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в отчетный период европейский авторынок упал в 1,5 раза по итогам марта до 853 077 проданных машин.

Падение связано с пандемией коронавируса. Отрицательная динамика продаж наблюдается и по итогам первого квартала, когда объёмы составили 3 054 703 авто, что на 26,3% меньше.

В марте лидером рынка стал Volkswagen, который прожал 98 219 автомобилей, что на 47,5% хуже.

Второй результат показал Mercedes-Benz – 55 473 ед. (-36,8%), а третье место в списке самых популярных автопроизводителей оказалось за BMW – 55 041 ед. (-40,5%). Audi (51398 ед., -43,8%) и Toyota (48254 ед., -36,6%) расположились в первой пятерке.