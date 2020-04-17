Volkswagen распространила тизер обновлённого Tiguan



Volkswagen распространила тизер обновленного Tiguan, анонсировав его презентацию на лето 2020 года. В отличие от предшественника кроссовер получит новую решетку радиатора и бамперы.

В целом по словам представителя компании основная часть изменений произойдет в передней части автомобиля.

Кроме этого, известно, что в начальной комплектации будет светодиодная оптика, а за дополнительную плату клиенту предложат матричные фары IQ Lights.

В салоне рестайлингового Tiguan будет минимум физических кнопок, а целом технологические решения в салоне будут от последнего Volkswagen Golf и Passat.

В списке оборудования также обещают новые системы безопасности и помощи водителю. Что касается моторной гаммы, то в ней будут дизельные или бензиновые ДВС семейства Evo, а также появится гибридная установка.

Немаловажным изменением станет появление версии R-Line, а в дальнейшем планируется выход спортивной модификации Tiguan R.