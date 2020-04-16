Lada Xray продолжает стремительно терять клиентов

В первом квартале текущего года автодилеры Lada передали своим клиентам 5,1 тыс. кроссоверов Xray, а это оказалось почти на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Стоит отметить, что март для дилеров был очень удачным, а многие кто откладывал покупку нового автомобиля в марте, решился на приобретение из-за падения рубля, так как не захотели переплачивать за машину после его подорожания. Но ажиотаж не помог компании «АвтоВАЗ».

Практически все модели Lada в первом квартале показали «минус» за исключением Lada Granta, которая является самой доступной в модельном ряду отечественного автопроизводителя, пишет издание «Колеса.ру».

Специалисты полагают, что Lada Xray пользуется неудовлетворительным спросом из-за высокой цены, так как сейчас самая дорогая комплектация стоит 989 тыс. рублей.

Именно ее меньше всего покупали в отчётный период.