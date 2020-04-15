В РФ появится самый мощный хэтчбек MINI John Cooper Works GP

MINI в Россию намерена привести свой самый мощный в истории хэтчбек. Британская компания оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на John Cooper Works GP.



Эта переднеприводная модель оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 306 л.с. при 450 нм крутящего момента.

Такой же силовой агрегат можно встретить в «заряженной» версии BMW X2.

Хэтчбек MINI John Cooper Works GP первую «сотню» набирает за 5,2 секунды, а максимальная скорость «трехдверки» ограничена на отметке 265 км/ч.

Британский автомобиль можно будет отличить по аэродинамическому обвесу, а также массивному антикрылу.

Стоит отметить, что MINI John Cooper Works GP является ограниченной версией.

Автопроизводитель намерен выпустить всего 3 тыс. экземпляров, а сколько из них выделят для российского рынка не сообщается.