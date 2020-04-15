MINI в Россию намерена привести свой самый мощный в истории хэтчбек. Британская компания оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на John Cooper Works GP.
В РФ появится самый мощный хэтчбек MINI John Cooper Works GP
Эта переднеприводная модель оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 306 л.с. при 450 нм крутящего момента.
Такой же силовой агрегат можно встретить в «заряженной» версии BMW X2.
Хэтчбек MINI John Cooper Works GP первую «сотню» набирает за 5,2 секунды, а максимальная скорость «трехдверки» ограничена на отметке 265 км/ч.
Британский автомобиль можно будет отличить по аэродинамическому обвесу, а также массивному антикрылу.
Стоит отметить, что MINI John Cooper Works GP является ограниченной версией.
Автопроизводитель намерен выпустить всего 3 тыс. экземпляров, а сколько из них выделят для российского рынка не сообщается.
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