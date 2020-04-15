Против Volkswagen подали иск свыше 250 тыс. человек

Volkswagen столкнулся с новой проблемой, связанной с дизельгейтом. Против немецкого автопроизводителя подали коллективный иск, в котором требуют возместить материальный ущерб.

В иске свои подписи поставили более 250 тыс. человек, и их количество растет. Иск подписывают клиенты, которые не смогли продать свои автомобили по предполагаемой цене, так как после дизельгейта стоимость машин марки Volkswagen резко снизилась.

Сообщается, что Volkswagen приняла иск. Согласно условиям, все, кто планирует получить от автопроизводителя компенсацию, должны зарегистрироваться до 20 апреля.

Компенсацию получат только жители Германии, купившие свои автомобили до 31 декабря 2015 года.

Сумма выплаты будет меняться от модели и года выпуска. По предварительному соглашению будут выплачивать от 1350 до 6257 евро.

Те, кто не согласен с компенсацией, смогут подать отдельный иск, который рассмотрят до октября текущего года. Ориентировочно Volkswagen выплатит 830 миллионов евро.