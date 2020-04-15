Аналитики в России рассказали о самых востребованных японских авто на рынке по итогам их продаж за первый квартал года.

Так был составлен топ-10 самых популярных японских автомобилей в РФ и возглавляет его Toyota RAV4, который в отчетный период разошелся тиражом в количестве 11 595 ед.

Стоимость этого кроссовера, как отмечают в агентстве «Автостат», варьируется от 1,8 до 2,7 млн рублей.

На второй строчке рейтинга располагается Nissan Qashqai с минимальным ценником 1,25 млн рублей и объёмами продаж в 1 квартале 7 538 ед.

Седан Toyota Camry располагается на третьей строчке с результатом 7 530 проданных экземпляров. Стоимость этой модели на рынке составляет 1 654 000 рублей.

Следующие три строчки списка достались Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander. Эти автомобили находятся в одной ценовой категории, если говорить о стартовой цене, а их объёмы продаж превышают пять тыс. штук.

Седьмое место в ТОПе оказалось за Datsun on-DO с ценником от 511 тыс. рублей и продажами 4,2 тыс. ед.

Далее в рейтинге оказались: Nissan Terrano (3 224 ед.; от 979 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser Prado (от 2 611 тыс. руб.) и Lexus RX (от 3 565 тыс. руб.).