Byton M-Byte c 48-дюймовой приборной панелью встал на конвейер



Byton M-Byte c 48-дюймовой приборной панелью официально встал на конвейер предприятия в Нанкине.

Этот кроссовер дебютировал в сентябре прошлого года на мотор-шоу во Франкфурте. Модель стала привлекательной за счет приборной панели в салоне, которая имеет диагональ 48 дюймов.

Сейчас компания выпустила первые партии, которые предназначены для испытаний и краш-тестов. В середине года электрический кроссовер должен выйти на рынок.