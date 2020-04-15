Власти Китая раздадут деньги на покупку автомобилей

Власти Китая заявили о намерении предоставить своим гражданам субсидии на сумму до 1,4 тыс. долларов.

Эта сумма будет выделена на покупку новых автомобилей, о чем стало известно CNN, журналисты которого ссылаются на представителей отрасли.

Субсидии решили выделить из-за сильного падения авторынка, так как из-за коронавируса продажи рухнули и в результате Китай больше не является лидером в мире.

Так, в феврале падение рынка составило 79% до 310 тыс. проданных машин и это с населением в 1,4 млрд человек. В марте отрицательная динамика составила 43%.