Kia остановит заводы в Южной Корее из-за падения спроса

Компания на территории Южной Кореи закроет три своих завода, а такое решение было принято руководством бренда по причине снижения продаж авто в Европе и США.

Свой план по временному прекращении производства компания предоставила профсоюзу, и если члены последнего его одобрят, то простой продлится в период с 23 по 29 апреля.

Как ранее сообщалось, Kia сначала столкнулась с нехваткой комплектующих, как и многие другие автопроизводители, а теперь когда производство возобновилось, марка столкнулась с другой проблемой – снижением спроса на мировом рынке на фоне пандемии коронавируса.

Между тем в России автопроизводители начали массово возобновлять производство, но теперь они работают по-новому с учетом исключения распространения коронавируса.