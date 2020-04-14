Новый Nissan X-Trail появится у дилеров этой осенью

Презентация нового кроссовера должна была состояться в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.



Из-за коронавируса мотор-шоу отменили, но как заверили в компании, сроки по его выходу на рынок пандемия не изменила.

То есть, если планировались продажи на осень, то кроссовер появится у дилеров осенью. При этом его презентация состоится в конце лета.

Вероятнее всего дебют проведут в формате онлайн. Напомним, что сначала будет представлен новый Rogue для американского рынка, а позднее появится и X-Trail, продающийся по таким названием на других рынках.

Новинка, как ожидается, получит серьезно измененную внешность и переработанный салон, где появится цифровая панель приборов, большой экран информационно-развлекательной системы, новый блок управления климатом, а также новый рычаг переключения передач.

Что касается технических характеристик, то ожидается, что одним из моторов станет 2,5-литровый агрегат, работающий в паре с вариатором.

Его мощность составит 190 л.с. Модель будет представлена в версиях с передним и полным приводом.