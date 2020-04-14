«КамАЗ» запланировал выпуск пяти новых двигателей

Компания «КАМАЗ» намерена увеличить объём производства новых рядных мотов Р6, а также расширить их модификации.

Отечественный автопроизводитель увеличит объём производства силовых агрегатов до 30 тыс. ед. в год и разработает новые модификации Р6.

В конце прошлого года руководство компании утвердило запуск газового, газодизельнего агрегата с повышенной энергоэффективностью, Р6 класса «Евро-6» и ДВС объёмом 13 литров.

Сейчас всеми этими ДВС занимается Научно-технический центр компании.