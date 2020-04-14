Hyundai выпустит новый бизнес-вэн Hyundai Custo

Новую модель от компании Hyundai уже заметили во время тестирования, однако пока информации о сроках ее премьеры нет.



Недавно автопроизводитель зарегистрировал и новую торговую марку в Китае – Custo. Именно такое название получит новый бизнес-вэн от бренда.

Запечатленный на фото новый автомобиль имеет камуфляж, поэтому говорить о его внешности пока рано. Но уже известно, что задние двери в такой модели будут сдвижными.

В салоне Hyundai Custo будет руль, как у Elantra и некоторые другие элементы.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена двухлитровым бензиновым турбомотором. Другие подробности пока неизвестны.