Рано или поздно, у каждого человека возникает потребность заказать перевозку gruzar, ведь это одна из самых распространенных услуг в наше время. Современный рынок предоставляет для этого просто огромное количество возможностей. В столице работают десятки компаний и сотни частных перевозчиков, которые всегда готовы прийти вам не помощь. И компания Грузар является одним из них. Мы занимаем лидирующие позиции в данной отрасли и ежедневно осуществляем десятки перевозок по Киеву.

Информация о компании Грузар

Наша организация уже многие годы работает, и мы знаем все тонкости и все нюансы работы в сфере грузоперевозок. Мы прошли долгий путь от маленького частного перевозчика с одним грузовым автомобилем, до крупной компании, которая ежедневно обслуживает десятки клиентов. Для того, чтобы предоставлять действительно качественный сервис, нужно в совершенстве понимать, как работают грузоперевозки на каждом уровне. Начиная от обычно водителя или грузчика и заканчивая логистами. И мы отлично осведомлены на этот счет.

Стоит отметить, что в нашем распоряжении находится один из лучших грузовых автопарков в городе. Это 60 машин различной конфигурации. К вашим услугам 20 микроавтобусов, 20 газелей, 10 пятитонников, 4 камаза, 4 зила и 2 эвакуатора. Этот транспорт позволяет решить любую задачу, если речь идет о грузоперевозках в черте города. Вы можете сделать звонок в любое время и нужная машина, в течении часа, приедет на ваш адрес. Мы работаем круглосуточно, без перерывов на праздники или же выходные. Поэтому, вы можете осуществить заказ в любое удобное для вас время.

Так же мы предоставляем транспорт для ночных грузоперевозок. Стоит отметить, что тарифы в ночное время, а именно с десяти вечера и до шести часов утра могут отличаться от дневных. В целом же, наши цены одни из самых низких в городе. Мы прикладываем массу усилий, чтобы обеспечить выгодные тарифы для наших клиентов. Для этого мы закупаем топливо оптом, ведь это существенно дешевле, чем на заправке. Так же все наши авто находятся в нашей собственности. В то время, как большинство других перевозчиков берут их в лизинг.

Так же наши сотрудники работают на полную ставку с официальным трудоустройством. Казалось бы, что это вполне распространенное явление. Но, в сфере грузоперевозок, многие копании предпочитают не нанимать сотрудников официально, а вместо этого привлекают разных водителей и грузчиков на каждый отдельный заказ. Все эти моменты позволяют нам существенно снизить себестоимость перевозок без малейшего ущерба качеству. Так же с нами вы можете работать, как по наличной, так и по безналичной форме оплаты. В том числе и по официальному договору. А корпоративным клиентам мы можем предоставить отсрочку оплаты.

Услуги грузчиков

Наша организация, помимо автотранспорта, всегда может предоставить клиенту бригаду крепких и опытных грузчиков. Наши работники в совершенстве знают свое дело они могут осуществлять не только погрузку и загрузку, но так же и сопутствующие работы. Речь идет о сборке и разборке мебели, упаковке и сортировке грузов, монтаже и демонтаже простых конструкций. Так же они работают со строительным мусором и готовы выполнять подсобные работы. Одним словом, это мастера на все руки. Наши грузчики приезжают на объект всегда вовремя и в трезвом состоянии. Это настоящие профессионалы, им по силам даже самые сложные задачи. Они могут работать с самыми тяжелыми и габаритными предметами, вроде пианино, сейфов и дорогостоящего оборудования. Вес последнего часто превышает пол тонны.