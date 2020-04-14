Об этом стало известно в ходе онлайн-опроса, проведенного аналитиками «Автостат» совместно с Шкода Кодиак Клуб.



Опрос провели в марте, а итоги опубликовали только в апреле. Выяснилось, что 40% владельцев Skoda Kodiaq назвали его автомобилем мечты.

Преимуществом кроссовера назвали хорошее соотношение стоимости и качества, вместительность, а также удачный дизайн.

При этом главным аргументом на этапе выбора Skoda Kodiaq владельцы назвали эргономичность машины и ее высокотехнологичное оснащение.

Также участники опроса рассказали, что еще на этапе выбора нового кроссовера они чаще всего рассматривали Volkswagen Tiguan, а меньше всего они видели себя за рулем Hyundai Santa Fe, KIA Sorento Prime, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Треть владельцев свой Skoda Kodiaq никак не называют, а 40% придумывают автомобилю ласковые прозвища, среди которых самыми популярными оказались Мишаня», «Мишка», «Потапыч», «Шкодя» и «Кодик».