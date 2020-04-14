Компания Changan в России запатентовала модель Hunter



Заявка в ведомство была подана 10 апреля 2020 года. Пока про Changan Hunter ничего не известно, а в Китае такая модель не предлагается.

При этом в России автопроизводитель продает только кроссоверы, но все они носят буквенно-числовые индексы.

На домашнем рынке модельный ряд Changan очень большой, ведь в нем есть седаны, хэтчбеки, минивен и электрические модели.

Скоро модельный ряд марки еще пополнится новым кроссовером. Его прототип носит название Uni-T, а внешне модель очень похожа на Toyota C-HR.