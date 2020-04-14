Кроссовер Haval F7 оказался популярнее Geely Atlas

Кроссовер, собираемый на предприятии в Тульской области уже обошел в продажах раннего лидера Geely Atlas.



Кроссовер Haval F7 впервые оказался популярнее Geely Atlas по итогам продаж в марте, а также лидерство оказалось за ним за период продаж в январе-марте 2020 года.

В первом квартале Haval F7 разошелся тиражом в количестве 1 658 экземпляров, а Geely Atlas в этот же период купили 1 628 россиян.

Как ранее сообщали российские аналитики в январе Haval F7 стал самым доходным китайским автомобилем в России. Его продажи составили 738 экземпляров, а выручка – 1,1 млрд рублей.

Кроссовер Geely Atlas в этом списке стал вторым с объёмом продаж 602 экземпляра и выручкой 857,7 млн рублей.

В тройке лидеров оказался Haval H6 с показателями 494 ед. и 657,5 млн рублей. В первой пятерке по доходности оказались Chery Tiggo и Changan CS35.

Выручка с их продаж составила 326,2 млн рублей (479 ед.) и 306 млн рублей (288 ед.).