BMW готовит новый мощный кроссовер BMW X8 M

Автопроизводитель анонсировал новинку, которая судя по всему окажется самым дорогим кроссовером в линейке бренда.

Предварительно уже известно, что новинкой будет роскошный вариант BMW X7. Для новой модификации с мощным двигателем зарегистрировали торговую марку X8 M.

По предварительным данным, модель будет иметь четыре посадочных места, а 4,4-литровый двигатель будет выдавать более 600 л.с. мощности.

Список оснащенности BMW X8 M будет расширен за счет новых опций, и роскошных решений. Напомним, что на российском рынке представлен обычный BMW X7, предлагаемый по цене от 6,31 млн рублей.