В мире всего 20 ед. Lamborghini Centenario и одну из них продают в России.
В России выставили на продажу Lamborghini Centenario за 293 млн рублей
На сайте бесплатных объявлений на продажу выставили Lamborghini Centenario 2017 года выпуска. За редчайший гиперкар просят 292 984 992 рубля. Стоит отметить, что эта самый дорогой автомобиль в России на данный момент.
Lamborghini Centenario появился в 2016 году, и он был создан в честь 100-летия основателя компании.
Всего таких гиперкаров выпустили 20 ед. и стоимость одного экземпляра составляла 1,75 млн евро. В движение Centenario приводится 770-сильным мотором объемом 6,5-литра.
На момент написания сюжета объявление о продаже Lamborghini Centenario уже сняли. В нем было указано, что модель находится в США, и покупателю его придется привезти и растаможить, причем автор объявления указал что проблем с растаможкой не должно возникнуть, так как для ввоза все документы уже подготовлены.