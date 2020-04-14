В России выставили на продажу Lamborghini Centenario за 293 млн рублей

В мире всего 20 ед. Lamborghini Centenario и одну из них продают в России.

На сайте бесплатных объявлений на продажу выставили Lamborghini Centenario 2017 года выпуска. За редчайший гиперкар просят 292 984 992 рубля. Стоит отметить, что эта самый дорогой автомобиль в России на данный момент.

Lamborghini Centenario появился в 2016 году, и он был создан в честь 100-летия основателя компании.

Всего таких гиперкаров выпустили 20 ед. и стоимость одного экземпляра составляла 1,75 млн евро. В движение Centenario приводится 770-сильным мотором объемом 6,5-литра.

На момент написания сюжета объявление о продаже Lamborghini Centenario уже сняли. В нем было указано, что модель находится в США, и покупателю его придется привезти и растаможить, причем автор объявления указал что проблем с растаможкой не должно возникнуть, так как для ввоза все документы уже подготовлены.