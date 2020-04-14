В РФ начали массово расти цены на новые автомобили

В первом квартале 2020 года автомобильные компании в России стали массово переписывать ценники на модели, представленные на рынке.

Стоимость продолжает расти и теперь, а большинство компаний стараются повышать цены постепенно.

Как выяснила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные нескольких крупных дилеров в России, удорожание составило несколько процентов.

Например, в «Авилоне» говорят, что в среднем машины подорожали на 2-5%. Стоимость своих моделей в этих пределах повысили Hyundai, Cadillac, Chevrolet, Volvo, Audi, Jeep, Mercedes Benz и Volkswagen.

В Европлане в свою очередь говорят об удорожании машин Volkswagen за март на 30-100 тыс. рублей, а также изменение цен произошло для автомобилей китайской Haval.

При этом есть автопроизводители, которые не стали переписывать ценники.

Так, например, BMW официально объявила о том, что заморозила цены на своих автомобили, собранные на заводе в Калининграде и уже находящиеся на складах.

Не стали повышать цены на свою продукцию и бренды Aston Martin, Ferrari и Maserati, а вот Rolls-Royce повысил цены на 7%.