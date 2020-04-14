VIN код и его расшифровка

Автомобильная промышленность имеет колоссальные масштабы деятельности по всему миру. Уникальные узлы и запасные агрегаты поставляются во все части планеты. Подобный размах создает питательную среду для разного рода махинаций и подделок оригинальных узлов, что в итоге является причиной ранних поломок и частых дорожных аварий. Стабилизировать ситуацию на рынке автомобилей и их аксессуаров помогает специальная VIN кодировка, принятая и сертифицированная по всему миру.

Суть использования VIN маркировки

Чтобы указать оригинальность и цельность деталей, а также, автомобиля в целом, уникальный VIN decoder проставляется на самых важных узлах машины. Код состоит из 17 знаков, которые могут иметь вид арабских цифр и латинских заглавных букв. Каждое транспортное средство обладает уникальными кодами VIN для конкретного узла. При этом, некоторые символы являются общими для всех компонентов данной машины. Такая стратегия предотвращает замену запасных элементов с одного авто и постановку их на другой экземпляр той же марки.

Как расшифровать код VIN самостоятельно?

Для этого существуют специальные таблицы, имеющиеся в открытом доступе на тематических интернет-ресурсах. Всемирно принятый стандарт позволяет быстро определить информацию о всей машине или ее части. Порядок знаков показывает следующие характеристики транспорта:

1 – 3 знаки определяют страну изготовителя

4 – 9, информируют о характеристиках транспортного средства

10 это год выпуска модели

11 – код завода по производству

12-17 отмечают конкретные параметры главных узлов данной машины

Зная уникальную кодировку оригинальной техники, легко сверить соответствие нанесенного VIN номера с уникальным вариантом. Несовпадение каких-либо элементов будет свидетельствовать о том, что транспорт подвергался незаконному переоборудованию. Об этом же говорит несовпадение некоторых знаков на разных агрегатах одной машины. Отсутствие или потертость кодировки, также, вызывает основательные подозрения в подделке оборудования.

Современное развитие электроники и средств связи, дает возможность считать VIN код при помощи видеокамеры любого гаджета и обработать его посредством специальной программы. Таким образом, проверка идентичности кодировки VIN не вызывает никаких сомнений и занимает всего несколько минут. Подобные программы: идеальные помощники при покупке как нового, так и подержанного автомобиля.