Назвали машины, на которые россияне потратили больше всего денег

По их данным россияне в марте потратили на покупку новых автомобилей 247 млрд рублей.

Больше всего из этой суммы было потрачено на кроссовер Toyota RAV4 – 10,76 млрд рублей, а именно эта модель и стала самой доходной в России по итогам марта.

Объёмы продаж этого кроссовера в отчётный период составили 5 191 ед. На втором месте среди машин, на которые россияне потратили больше всего денег оказался Hyundai Creta.

С продажи 8 091 автомобиля этой модели компания получила 9,5 млрд рублей. Следующим в таком рейтинге оказался Kia Rio – 9 млрд рублей с продажи 9 654 ед.

В первой пятерке оказались еще Volkswagen Tiguan (8,3 млрд руб.) и Lada Vesta (7,6 млрд рублей).