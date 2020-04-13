Сокращение объёмов производства произойдет на фоне распространения коронавируса, из-за которого введены временные простои на заводах и сократились продажи автомобилей.

Nissan может сократить годовое производство на 1 млн автомобилей, о чем сообщает в понедельник агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что у автомобильной компании наблюдаются серьезные проблемы, связанные с финансами.

Дело в том, что финансовые проблемы начались у автопроизводителя давно, а ситуация усугубилась еще из-за пандемии коронавируса.

До марта 2023 года Nissan ранее планировала снизить объёмы выпуска машин до 7-8 млн авто в год, позднее показатели снизили на 1 млн, а из-за коронавируса планируемые годовые объёмы производства, согласно новому плану, будут достигать 5 млн или даже ниже.

В связи с реализацией этих планов, как предполагает агентство, в мире закроют еще несколько автозаводов.

Впрочем, отмечается, что планы по сокращению объёмов выпуска и закрытию заводов еще не утвердили.