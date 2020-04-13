Составлен топ-10 кроссоверов на рынке Санкт-Петербурга в марте

Аналитики из России рассказали о самых востребованных кроссоверах на рынке Санкт-Петербурге по итогам их продаж в марте.

В отчётный период петербуржцы приобрели 6,1 тыс. новых кроссоверов, а этот результат оказался на 36% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка среди сегмента SUV оказался Hyundai Creta, реализованный в количестве 469 экземпляров, что на треть выше, чем годом ранее.

Второе место в топ-10 кроссоверов на рынке Санкт-Петербурга в марте занимает Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в количестве 417 ед., что на 26% лучше.

Следующие две строчки достались моделям Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4. У них объёмы продаж оказались одинаковыми – по 290 ед.

При этом у первого рост был 9%, а у второго – 2,1 раза. В десятке лидеров оказались следующие кроссоверы: Skoda Kodiaq (263 ед.; +42%), KIA Sportage (229 ед.; +38%), Nissan Qashqai (205 ед.; +71%), Renault Duster (195 ед.; -17%), Skoda Karoq (182 ед.) и Nissan X-Trail (169 ед.; +67%).