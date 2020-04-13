Volkswagen T-Roc может получить версию GTE с гибридной установкой

В компании Volkswagen уже рассматривают возможность выпуска «заряженной» модификации своего кроссовера T-Roc.



При этом такая версия может получить гибридную силовую установку на основе бензинового ДВС.

Спортивная версия, если ее выход будет одобрен, будет подзаряжаемым гибридом.

Как отметили представители компании проблем при создании такого автомобиля с технической точки зрения не будет, и остается только вопрос, насколько «заряженный» вариант окажется востребованным.